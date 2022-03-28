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Сегодня, 16:51

Дибала хочет подписать контракт с «Атлетико»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пауло Дибала.
Фото AFP

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала летом покинет команду в статусе свободного агента. На игрока претедуют сразу несколько клубов, но сам аргентинец склоняется к переходу в «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

Не последнюю роль в этом играет то, что испанскую команду возглавляет аргентинский тренер Диего Симеоне.

Ранее появлялась информация, что Дибала также интересуются «Интер», «ПСЖ» и «Барселона».

Контракт Дибала с туринским клубом истекает в июне 2022 года. Аргентинец не собирается его продлевать и подыскивает новую команду.

Дибала выступал за итальянскую команду с 2015 года. Гендиректор «Юве» Маурицио Арривабене уже подтвердил — Дибала покинет клуб в конце сезона.

Пауло Дибала
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
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 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
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 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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18.01 22:00
Бетис – Алавес
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19.01 21:00
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 2 : 0
19.01 23:30
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20.01 21:00
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16.02 21:00
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2.03 23:00
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