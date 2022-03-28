Дибала хочет подписать контракт с «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала летом покинет команду в статусе свободного агента. На игрока претедуют сразу несколько клубов, но сам аргентинец склоняется к переходу в «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

Не последнюю роль в этом играет то, что испанскую команду возглавляет аргентинский тренер Диего Симеоне.

Ранее появлялась информация, что Дибала также интересуются «Интер», «ПСЖ» и «Барселона».

Контракт Дибала с туринским клубом истекает в июне 2022 года. Аргентинец не собирается его продлевать и подыскивает новую команду.

Дибала выступал за итальянскую команду с 2015 года. Гендиректор «Юве» Маурицио Арривабене уже подтвердил — Дибала покинет клуб в конце сезона.