«Реал» отказался от идеи подписать летом Погба

«Реал» вышел из числа претендентов на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Испанский клуб не будет предлагать 29-летнему французу контракт, сообщает Marca.

В сезоне-2021/22 француз сыграл за «Манчестер Юнайтед» 23 матча во всех турнирах забил один гол и отдал девять результативных передач.

При этом Погба не против остаться в «МЮ», но предложения о продлении контракта от руководства клуба не поступало. Соглашение Погба с манкунианцами истекает в июне 2022 года.

Погба перешел в «Ман Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Портал Transfermarkt оценил трансфер в 105 миллионов евро. За неполные шесть лет в составе манкунианцев футболист выиграл два трофея: Лигу Европы и Кубок английской лиги.