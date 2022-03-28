«Реал» продаст Асенсио, если игрок не продлит контракт с клубом

«Реал» выдвинул ультиматум нападающему Марко Асенсио. Если футболист не подпишет новый контракт с клубом до 30 июня, то его выставят на трансфер, сообщает Sport.es.

Cоглашение 26-летнего игрока с «Реалом» заканчивается через 18 месяцев. Сообщается, что футболистом интересуются английские «Арсенал» и «Ливерпуль».

«Реал» стремится сохранить Асенсио и предложил ему новый контракт с той же зарплатой, которую он получает в настоящее время, но с возможностью зарабатывать дополнительные 1,5 миллиона евро в год в виде бонусов.

В текущем сезоне в составе «Реала» Асенсио провел 33 матча во всех турнирах и забил 10 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.