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Сегодня, 16:44

«Реал» продаст Асенсио, если игрок не продлит контракт с клубом

«Реал» готов летом продать нападающего Марко Асенсио
Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал» выдвинул ультиматум нападающему Марко Асенсио. Если футболист не подпишет новый контракт с клубом до 30 июня, то его выставят на трансфер, сообщает Sport.es.

Cоглашение 26-летнего игрока с «Реалом» заканчивается через 18 месяцев. Сообщается, что футболистом интересуются английские «Арсенал» и «Ливерпуль».

«Реал» стремится сохранить Асенсио и предложил ему новый контракт с той же зарплатой, которую он получает в настоящее время, но с возможностью зарабатывать дополнительные 1,5 миллиона евро в год в виде бонусов.

В текущем сезоне в составе «Реала» Асенсио провел 33 матча во всех турнирах и забил 10 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Марко Асенсио
ФК Реал
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 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
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 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
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 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
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Бетис – Алавес
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18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
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16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
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24.04 22:00
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