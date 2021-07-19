Дест не планирует покидать «Барселону»

Защитник «Барселоны» Серджино Дест не планирует покидать клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, несмотря на слухи о возможном уходе 20-летнего американца, сам игрок собирается остаться в каталонском клубе и не рассматривает другие варианты.

В минувшем сезоне Дест провел 44 матча за «Барсу», в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 30 млн евро.