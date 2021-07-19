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Президент «Атлетико» — о возвращении Гризманна: «Скоро вы узнаете некоторые новости»

18:46
Антуан Гризманн. Фото AFP
Антуан Гризманн. Фото AFP
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Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о возможном возвращении в Мадрид форварда «Барселоны» Антуана Гризманна.

Напомним, французский нападающий выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год.

«В мире футбола возможно все. Никто не знает, каким будет исход этих переговоров. Возвращение Гризманна? Если это произойдет, это будет приятный сюрприз. Скоро вы узнаете некоторые новости», — цитирует Сересо AS.

Текущий контракт Гризманна с «Барселоной» истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне француз сыграл 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 13 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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