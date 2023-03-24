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Сегодня, 13:30

Депай: «С Куманом очень плохо обошлись в «Барселоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Барселоны» Мемфис Депай заявил, что в каталонском клубе плохо отнеслись к экс-наставнику команды Рональду Куману.

«С Куманом очень плохо обошлись в «Барселоне». Я не могу уважать некоторые решения клуба. Тренер не заслужил такого отношения к себе, это было несправедливо», — заявил Депай в интервью Ad.nl.

29-летний форвард выступал в каталонской команде с 2021 по 2023 год.

Куман работал в «Барселоне» с августа 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании в сезоне-2020/21.

Мемфис Депай
Роналд Куман
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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Мальорка – Осасуна
 - : -
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
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Атлетик – Хетафе
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Кадис – Севилья
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Эльче – Барселона
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2.04 15:00
Сельта – Альмерия
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Реал – Вальядолид
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 8
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Исаак Карселeн

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Кадис

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Бетис

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