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Озил — о Бензема: «Лучший нападающий перед воротами: мой мальчик Бензи!»

Виктория Кравченко
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Месут Озил.
Фото Reuters

Бывший полузащитник сборной Германии, «Реала» и «Арсенала» Месут Озил назвал лучших партнеров, с которыми ему доводилось играть. Также футболист восхитился работой Жозе Моуринью.

«В качестве лучшего индивидуального игрока я бы выбрал Криштиану Роналду. Лучший лидер — Серхио Рамос. Лучший нападающий перед воротами: мой мальчик Бензи!

Моуринью — лучший тренер этого века. Его тактическое понимание — это нечто иное, но и его манера говорить в раздевалке... А как он всегда защищает свою команду перед СМИ! Он действительно тренер мирового уровня», — заявил Озил в интервью для Marca.

Ранее игрок вспомнил, как подписывал контракт с мадридским клубом в 2010 году.

22 марта 34-летний футболист объявил о завершении карьеры. Озил — чемпион мира в составе сборной Германии. Вместе с «Вердером» он становился обладателем Кубка Германии, футболист выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В составе «Арсенала» полузащитник по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии

Карим Бензема
Криштиану Роналду
Месут Озил
Серхио Рамос
Жозе Моуринью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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Мальорка – Осасуна
 - : -
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
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Атлетик – Хетафе
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Кадис – Севилья
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Эльче – Барселона
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Сельта – Альмерия
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

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Исаак Карселeн

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Кадис

 18 3 2
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Луис Фелипе

Бетис

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