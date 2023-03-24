Озил — о Бензема: «Лучший нападающий перед воротами: мой мальчик Бензи!»

Бывший полузащитник сборной Германии, «Реала» и «Арсенала» Месут Озил назвал лучших партнеров, с которыми ему доводилось играть. Также футболист восхитился работой Жозе Моуринью.

«В качестве лучшего индивидуального игрока я бы выбрал Криштиану Роналду. Лучший лидер — Серхио Рамос. Лучший нападающий перед воротами: мой мальчик Бензи!

Моуринью — лучший тренер этого века. Его тактическое понимание — это нечто иное, но и его манера говорить в раздевалке... А как он всегда защищает свою команду перед СМИ! Он действительно тренер мирового уровня » , — заявил Озил в интервью для Marca.