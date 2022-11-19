Депай находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай намерен покинуть каталонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Каталонцы хотят сэкономить на зарплате игрока, а сам он хочет уйти в команду, где будет получать больше игровой практики.

Окружение игрока ищет варианты в чемпионате Англии. Нидерландец интересен «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу» и «Челси», но официальных предложений ни один из этих клубов еще делал.

Контракт Депая с «Барселоной» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне 28-летний форвард провел 3 матча за каталонцев и забил 1 гол.

Стоимость нападающего, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.