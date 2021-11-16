Депай может покинуть «Барселону» по инициативе Хави

Нападающий Мемфис Депай может покинуть «Барселону» по инициативе нового главного тренера команды Хави Эрнандеса, утверждает Sport.es. Испанский специалист остался не впечатлен уровнем футболиста.

При этом у Хави нет большого выбора в атакующей линии, поэтому он вряд ли решит продать игрока в зимнее трансферное окно.

Уход Депая возможен лишь в том случае, если сине-гранатовым удастся найти ему замену в январе.

27-летний голландец пришел в команду летом в качестве свободного агента. В 12 матчах чемпионата он забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.