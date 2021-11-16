Депай может покинуть «Барселону» по инициативе Хави
22:16
Нападающий Мемфис Депай может покинуть «Барселону» по инициативе нового главного тренера команды Хави Эрнандеса, утверждает Sport.es. Испанский специалист остался не впечатлен уровнем футболиста.
При этом у Хави нет большого выбора в атакующей линии, поэтому он вряд ли решит продать игрока в зимнее трансферное окно.
Уход Депая возможен лишь в том случае, если сине-гранатовым удастся найти ему замену в январе.
27-летний голландец пришел в команду летом в качестве свободного агента. В 12 матчах чемпионата он забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.
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