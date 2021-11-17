Дани Алвес хотел любой ценой вернуться в «Барселону» и был готов играть бесплатно

Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал свое решение вернуться в клуб.

«Мой переход получился весьма любопытным. Я общался с президентом и очень хотел вернуться, чтобы помочь команде, даже если мне не будут платить, — приводит слова Алвеса Sport.es. — Я был настойчив. В конечном итоге президент сказал мне, что решение будет принимать Хави».

Также 38-летний защитник сказал, что назначение Хави повысило его шансы вернуться в каталонский клуб.

«Я понял, что Хави возвращается, и это повышало мои шансы, ведь он меня знает. Когда он мне позвонил, я напомнил ему, что всегда готов помочь. Любой ценой я хотел вернуться в «Барселону», даже если придется играть бесплатно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что у Алвеса будет самая низкая зарплата среди всех игроков «Барселоны».

Алвес подписал контракт с клубом 12 ноября. Соглашение бразильца рассчитано до конца сезона-2021/22.

Футболист уже выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год.