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15 августа, 23:53

Депай бесплатно перейдет в «Ювентус» из «Барселоны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Барселоны» Мемфис Депай бесплатно перейдет в «Ювентус», сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы ничего не получат за 28-летнего нападающего. Но также клуб избежит выплаты компенсации за расторжение контракта с игроком.

Ранее появлялась информация, что «Ювентус» договорился по условиям личного контракта с нападающим «Барселоны». Зарплата Депая составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов.

В минувшем сезоне Мемфис провел 37 матчей за «Барселону» во всех соревнованиях, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Действующее соглашение Депая с каталонцами рассчитано до 30 июня 2023 года.

Мемфис Депай
ФК Барселона
ФК Ювентус
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