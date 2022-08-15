Депай бесплатно перейдет в «Ювентус» из «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай бесплатно перейдет в «Ювентус», сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы ничего не получат за 28-летнего нападающего. Но также клуб избежит выплаты компенсации за расторжение контракта с игроком.

Ранее появлялась информация, что «Ювентус» договорился по условиям личного контракта с нападающим «Барселоны». Зарплата Депая составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов.

В минувшем сезоне Мемфис провел 37 матчей за «Барселону» во всех соревнованиях, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Действующее соглашение Депая с каталонцами рассчитано до 30 июня 2023 года.