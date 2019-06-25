Денис Суарес покинет "Барселону"

Полузащитник Денис Суарес заявил о том, что покинет "Барселону", сообщает Marca. 25-летний испанец намерен продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Испании.

– Я собираюсь покинуть "Барселону". "Сельта"? Это возможный вариант продолжения карьеры. Надеюсь, что когда-нибудь сыграю за" Сельту", но не знаю когда. У меня есть предложения из других чемпионатов, но мой приоритет – остаться в ла лиге, – приводит слова Суареса Marca.

Суарес перешел в "Барселону" из "Вильярреала" в 2016 году. Вторую половину сезона-2018/19 он провел на правах аренды в "Арсенале". За лондонцев хавбек отыграл в чемпионате Англии и Лиге Европы в общей сложности только 95 минут.

Ранее сообщалось, что Суаресом интересуется "Валенсия".

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