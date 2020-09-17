День, изменивший мировой футбол: 20 лет назад в Барселону приехал 13-летний Месси

Сегодня, 17 сентября, исполнилось ровно 20 лет историческому событию в истории «Барселоны» и мирового футбола. 17 сентября 2000 года в столицу Каталонии прибыл 13-летний нападающий «Ньюэлл'с Олд Бойз» Лионель Месси.

У аргентинца был диагностирован дефицит гормона роста, но «Барса» оплатила ему лечение.

17 ноября 2003 года Месси дебютировал за основной состав «Барсы», а год спустя, 16 октября 2004 года, провел первую официальную игру. На данный момент на его счету 731 матч и рекордные 634 года за первую команду.

С «Барселоной» Месси выиграл 10 чемпионатов, 6 Кубков и 8 Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира. Также на его счету рекордные 6 «Золотых мячей» и ряд других индивидуальных наград и рекордов.