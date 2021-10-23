Дембеле пройдет обследование в Финляндии
Нападающий «Барселоны» Усмана Дембеле улетит в Финляндию для последнего медицинского обследования после восстановления от травмы. Француз не играл с Евро-2020 из-за травмы подколенного сухожилия.
В июле Дембеле была сделана операция под руководством всемирно известного специалиста доктора Лассе Лампайнена в Хельсинки. В октябре игрок вернулся к легким тренировкам.
Как сообщает Marca, Дембеле в эти выходные отправится в Финляндию, чтобы получить одобрение доктора, прежде чем сделать следующий шаг в реабилитации.
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