Дембеле пройдет обследование в Финляндии

Нападающий «Барселоны» Усмана Дембеле улетит в Финляндию для последнего медицинского обследования после восстановления от травмы. Француз не играл с Евро-2020 из-за травмы подколенного сухожилия.

В июле Дембеле была сделана операция под руководством всемирно известного специалиста доктора Лассе Лампайнена в Хельсинки. В октябре игрок вернулся к легким тренировкам.

Как сообщает Marca, Дембеле в эти выходные отправится в Финляндию, чтобы получить одобрение доктора, прежде чем сделать следующий шаг в реабилитации.