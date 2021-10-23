Альба может сыграть с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба надеется принять участие в воскресном матче 10-го тура чемпионата Испании против «Реала». 32-летний испанец на прошлой неделеи вернулся в строй после травмы, поэтому пока не набрал оптимальной физической формы.

По информации Diario AS, Альба упорно стремится занять свое место в стартовом составе. Медицинский персонал клуба рассматривает возможность использования болеутоляющего укола, чтобы футболист сыграл.

«Барселона» и «Реал» сыграют в воскресенье, 24 октября. Матч начнется в 17.15 по московскому времени.