Альба может сыграть с «Реалом»
Защитник «Барселоны» Жорди Альба надеется принять участие в воскресном матче 10-го тура чемпионата Испании против «Реала». 32-летний испанец на прошлой неделеи вернулся в строй после травмы, поэтому пока не набрал оптимальной физической формы.
По информации Diario AS, Альба упорно стремится занять свое место в стартовом составе. Медицинский персонал клуба рассматривает возможность использования болеутоляющего укола, чтобы футболист сыграл.
«Барселона» и «Реал» сыграют в воскресенье, 24 октября. Матч начнется в 17.15 по московскому времени.
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