Календарь «Реала» на август: расписание матчей всех турниров
«Реал» закроет подготовку к сезону 2023 / 2024 одним товарищеским матчем и потом проведет три игры на выезде в чемпионате Испании.
В рамках тренировочных сборов в США у команды Карло Анчелотти запланирована встреча с «Ювентусом». После возвращения в Испанию мадридцев ждет старт в новом чемпионате в гостях у «Атлетика» из Бильбао.
«Реал»: расписание матчей в августе 2023
3 августа. 02.30 (время начала матча — московское). «Ювентус» — «Реал» (товарищеский матч)
12 августа. 22.30. «Атлетик» — «Реал» (чемпионат Испании)
Онлайн-трансляция
19 август. 20:30. «Альмерия» — «Реал» (чемпионат Испании)
Онлайн-трансляция
27 августа. 22:30. «Сельта» — «Реал» (чемпионат Испании)
Онлайн-трансляция
Полный календарь и результаты «Реала» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды из Мадрида на сайте «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -