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Де Йонг заявил, что хочет остаться в «Барселоне»

Мария Гусева
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, что хочет остаться в каталонском клубе.

«У клуба была сложная ситуация прошлым летом, и они могли продать меня за большую плату, — цитирует журналист Фабрицио Романо игрока. — Но я не хотел уходить и остался. «Манчестер Юнайтед» вел переговоры с «Барсой», несмотря на то, что я хотел остаться. Я хочу играть за «Барселону» как можно дольше».

Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. Действующее соглашение 26-летнего нидерландца с клубом рассчитано до средины 2026 года.

В сезоне-2022/23 де Йонг провел 40 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 35 27 4 4 65-15 85
2
 Атлетико 35 22 6 7 63-27 72
3
 Реал 35 22 5 8 70-33 71
4
 Р. Сосьедад 35 19 8 8 47-32 65
5
 Вильярреал 35 18 6 11 54-36 60
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 35 13 9 13 55-50 48
9
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
10
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
11
 Р. Вальекано 35 12 10 13 42-47 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Альмерия 35 11 6 18 46-61 39
15
 Сельта 35 10 9 16 40-50 39
16
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
17
 Вальядолид 35 10 5 20 30-62 35
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
19
 Эспаньол 35 8 10 17 44-61 34
20
 Эльче 35 4 8 23 27-65 20
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19.05 22:00
Кадис – Вальядолид
 2 : 0
20.05 15:00
Жирона – Вильярреал
 1 : 2
20.05 17:15
Атлетик – Сельта
 2 : 1
20.05 19:30
Альмерия – Мальорка
 3 : 0
20.05 19:30
Хетафе – Эльче
 1 : 1
20.05 22:00
Барселона – Р. Сосьедад
 1 : 2
21.05 15:00
Р. Вальекано – Эспаньол
 1 : 2
21.05 17:15
Атлетико – Осасуна
 3 : 0
21.05 19:30
Валенсия – Реал
 1 : 0
21.05 22:00
Севилья – Бетис
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 22
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 24 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 30 2 4
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