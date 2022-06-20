Дани Ольмо подвергся нападению в Валенсии. Преступники украли часы и ранили брата игрока

Преступники украли часы у Ольмо и ранили его брата

Форвард «Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо подвергся разбойному нападению на отдыхе в Валенсии, сообщает Las Provincias.

По сведениям источника, в ходе нападения грабители ранили брата 24-летнего испанца, а также украли у игрока часы стоимостью 30 тысяч евро.

Ольмо является воспитанником «Барселоны». С 2020 года форвард выступает за «Лейпциг». В минувшем сезоне на его счету 31 матч, в которых он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.