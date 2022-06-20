«Жирона» завоевала путевку в ла лигу

«Жирона» в ответном матче финала плей-офф сегунды за выход в чемпионат Испании обыграла «Тенерифе» со счетом 3:1.

По сумме двух матчей (3:1) каталонский клуб завоевал путевку в ла лигу. «Жирона» вернулась в высший дивизион, где провела два сезона — 2017/18 и 2018/19.

Ранее прямые путевки в чемпионат Испании получили «Альмерия» и «Вальядолид».