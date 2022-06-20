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Сегодня, 00:14

«Жирона» завоевала путевку в ла лигу

Сергей Разин
корреспондент
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«Жирона» в ответном матче финала плей-офф сегунды за выход в чемпионат Испании обыграла «Тенерифе» со счетом 3:1.

По сумме двух матчей (3:1) каталонский клуб завоевал путевку в ла лигу. «Жирона» вернулась в высший дивизион, где провела два сезона — 2017/18 и 2018/19.

Ранее прямые путевки в чемпионат Испании получили «Альмерия» и «Вальядолид».

ФК Жирона
ФК Тенерифе
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
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 1 : 0
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
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Хорхе Куэнка

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Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
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