Дани Алвесу в третий раз отказано в освобождении из тюрьмы

Суд Барселоны в третий раз отказал в освобождении из тюрьмы бывшего бразильского футболиста Дани Алвеса, сообщает Marca.

Как сообщает Marca, суд отклонил апелляцию 40-летнего футболиста и тем самым подтвердил решение 15-го Инструктивного суда Барселоны, который также дважды отклонял просьбу игрока об освобождении.

Защита футболиста заявила, что если Алвеса выпустят из тюрьмы, он не будет бежать, потому что намерен жить со своими детьми в Барселоне. Суд не счел аргументы убедительными.

20 января стало известно, что экс-игрок «Барселоны» был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

Ранее в СМИ появились показания девушки полицейским, приехавшим на вызов в ночной клуб.