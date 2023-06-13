Тони Кроос отказался переходить в клуб Саудовской Аравии
Полузащитник «Реала» Тони Кроос тклонил предложение из Саудовской Аравии, сообщает Bild.
По информации источника, хавбек получил предложение присоединиться к амбициозному арабскому футбольному проекту. Сообщается, что саудиты предлагали немцу трехлетний контракт с щедрой зарплатой, но футболист отказался.
Ранее Кроос подтвердил, что продлит контракт с «Реалом». Немецкий полузащитник выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.
В текущем сезоне 33-летний хавбек сыграл за «Реал» 50 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|38
|28
|4
|6
|70-20
|88
|
2
|Реал
|38
|24
|6
|8
|75-36
|78
|
3
|Атлетико
|38
|23
|8
|7
|70-33
|77
|
4
|Р. Сосьедад
|38
|21
|8
|9
|51-35
|71
|
5
|Вильярреал
|38
|19
|7
|12
|59-40
|64
|
6
|Бетис
|38
|17
|9
|12
|46-41
|60
|
7
|Осасуна
|38
|15
|8
|15
|37-42
|53
|
8
|Атлетик
|38
|14
|9
|15
|47-43
|51
|
9
|Мальорка
|38
|14
|8
|16
|37-43
|50
|
10
|Жирона
|38
|13
|10
|15
|58-55
|49
|
11
|Р. Вальекано
|38
|13
|10
|15
|45-53
|49
|
12
|Севилья
|38
|13
|10
|15
|47-54
|49
|
13
|Сельта
|38
|11
|10
|17
|43-53
|43
|
14
|Кадис
|38
|10
|12
|16
|30-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|10
|12
|16
|34-45
|42
|
16
|Валенсия
|38
|11
|9
|18
|42-45
|42
|
17
|Альмерия
|38
|11
|8
|19
|49-65
|41
|
18
|Вальядолид
|38
|11
|7
|20
|33-63
|40
|
19
|Эспаньол
|38
|8
|13
|17
|52-69
|37
|
20
|Эльче
|38
|5
|10
|23
|30-67
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.06
|19:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|3 : 0
|4.06
|19:30
|
Осасуна – Жирона
|2 : 1
|4.06
|19:30
|
Реал – Атлетик
|1 : 1
|4.06
|19:30
|
Р. Сосьедад – Севилья
|2 : 1
|4.06
|19:30
|
Вильярреал – Атлетико
|2 : 2
|4.06
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|1 : 1
|4.06
|22:00
|
Сельта – Барселона
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Эльче – Кадис
|1 : 1
|4.06
|22:00
|
Эспаньол – Альмерия
|3 : 3
|4.06
|22:00
|
Вальядолид – Хетафе
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|19
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|16
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|30
|3
|8
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|27
|3
|4
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|31
|3
|4
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