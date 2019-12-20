Черышев в заявке «Валенсии» впервые с ноября

Стала известна заявка «Валенсии» на матч 18-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида», сообщает пресс-служба «летучих мышей». Впервые с 5 ноября российский хавбек Денис Черышев попал в заявку команды.

28-летний Черышев не играл из-за повреждения. Полузащитник получил повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Лилля» (4:1).

В текущем сезоне Черышев провел 12 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Список из 18 футболистов «Валенсии» выглядит следующим образом:

«Валенсия» с 27 очками занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» — 15-я строчка и 19 баллов.