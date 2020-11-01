Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел в стартовом составе «Валенсии» на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Хетафе». 29-летний хавбек появляется на поле с первых минут впервые в нынешнем сезоне.

Последний раз он выходил в «старте» 4 июля 2020 года в игре с «Гранадой» (2:2). Тогда Черышев провел на поле 66 минут и забил гол.

Последний раз 90 минут в официальном матче Черышев отыграл 22 февраля с «Реал Сосьедад» (0:3).