Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Бетисом"

"Валенсия" объявила состав на матч 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса". С первых минут встречу начнет российский хавбек "летучих мышей" Денис Черышев.

Состав "Валенсии": Нету - Васс, Гарай, Паулиста, Гайя - Солер, Парехо, Коклен, Черышев - Гедеш, Мина.

"Валенсия" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. "Бетис" с 43 баллами располагается на 9-й строчке.

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