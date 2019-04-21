Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Бетисом"

"Валенсия" объявила состав на матч 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса". С первых минут встречу начнет российский хавбек "летучих мышей" Денис Черышев.
Состав "Валенсии": Нету - Васс, Гарай, Паулиста, Гайя - Солер, Парехо, Коклен, Черышев - Гедеш, Мина.
🔥 XI INICIAL @valenciacf 🦇– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 21 апреля 2019 г.
¡Vamos con TODO equipo! 🔝#RealBetisValencia 💚🖤 pic.twitter.com/DplOEXru5P
"Валенсия" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. "Бетис" с 43 баллами располагается на 9-й строчке.
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