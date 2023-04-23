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23 апреля, 23:54

Гол Эн-Несири принес «Севилье» победу над «Вильярреалом»

Мария Гусева
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«Севилья» — «Вильярреал».
Фото Global Look Press

«Севилья» на своем обыграла «Вильярреал» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет открыл нападающий хозяев Рафаэль Мир на 34-й минуте встречи. На 55-й минуте защитник гостей Пау Торрес сравнял счет. Форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири забил гол на 90+4-й минуте и принес победу своей команде.

«Вильярреал» занимает 6-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 47 очков. «Севилья» идет на 12-й строчке — 38 очков.

В следующем туре «Вильярреал» сыграет с «Эспаньолом» 27 апреля. «Севилья» встретится с «Атлетиком» в этот же день.

Испания. Ла Лига. 30-й тур
23 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:1
Вильярреал
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Севилья
0
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Дубль Ли Кан Ина принес «Мальорке» победу над «Хетафе»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 30 24 4 2 54-9 76
2
 Реал 30 20 5 5 63-24 65
3
 Атлетико 30 18 6 6 47-22 60
4
 Р. Сосьедад 30 16 6 8 39-29 54
5
 Бетис 30 14 6 10 39-33 48
6
 Вильярреал 30 14 5 11 39-30 47
7
 Атлетик 30 13 7 10 42-30 46
8
 Осасуна 30 11 8 11 28-32 41
9
 Мальорка 30 11 7 12 29-31 40
10
 Р. Вальекано 30 10 10 10 36-36 40
11
 Жирона 30 10 8 12 44-43 38
12
 Севилья 30 10 8 12 37-45 38
13
 Сельта 30 9 9 12 36-42 36
14
 Вальядолид 30 10 5 15 26-48 35
15
 Кадис 30 7 11 12 23-42 32
16
 Хетафе 30 7 10 13 28-39 31
17
 Альмерия 30 8 6 16 36-52 30
18
 Валенсия 30 8 6 16 32-36 30
19
 Эспаньол 30 6 10 14 35-49 28
20
 Эльче 30 2 7 21 20-61 13
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38 тур
21.04 22:00
Эспаньол – Кадис
 0 : 0
22.04 15:00
Осасуна – Бетис
 3 : 2
22.04 17:15
Альмерия – Атлетик
 1 : 2
22.04 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 2 : 1
22.04 19:30
Вальядолид – Жирона
 1 : 0
22.04 22:00
Реал – Сельта
 2 : 0
23.04 15:00
Эльче – Валенсия
 0 : 2
23.04 17:15
Барселона – Атлетико
 1 : 0
23.04 19:30
Мальорка – Хетафе
 3 : 1
23.04 22:00
Севилья – Вильярреал
 2 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 20 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 18 3 2
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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