Гол Эн-Несири принес «Севилье» победу над «Вильярреалом»

«Севилья» на своем обыграла «Вильярреал» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет открыл нападающий хозяев Рафаэль Мир на 34-й минуте встречи. На 55-й минуте защитник гостей Пау Торрес сравнял счет. Форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири забил гол на 90+4-й минуте и принес победу своей команде.

«Вильярреал» занимает 6-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 47 очков. «Севилья» идет на 12-й строчке — 38 очков.

В следующем туре «Вильярреал» сыграет с «Эспаньолом» 27 апреля. «Севилья» встретится с «Атлетиком» в этот же день.