Анчелотти убедил Тчуамени согласиться на переход в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти убедил хавбека «Монако» Орельена Тчуамени перейти в мадридский клуб. Специалист лично позвонил ему, чтобы обсудить детали сделки, сообщает Marca.

По данным источника, француз сомневался в том, найдется ли ему место в «Реале» с присутствием Тони Крооса, Луки Модрича, Федерико Вальверде, Каземиро и Эдуардо Камавинги. Тренер убелил Тчуамени, что он сможет внести огромный вклад в успехи «Реала».

Отмечается, что трансфер полузащитника в «Реал» будет оформлен на этой неделе. Тчуамени подпишет с клубом пятилетний контракт.

В прошедшем сезоне Тчуамени забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.