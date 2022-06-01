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Сегодня, 07:06

Анчелотти убедил Тчуамени согласиться на переход в «Реал»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти убедил хавбека «Монако» Орельена Тчуамени перейти в мадридский клуб. Специалист лично позвонил ему, чтобы обсудить детали сделки, сообщает Marca.

По данным источника, француз сомневался в том, найдется ли ему место в «Реале» с присутствием Тони Крооса, Луки Модрича, Федерико Вальверде, Каземиро и Эдуардо Камавинги. Тренер убелил Тчуамени, что он сможет внести огромный вклад в успехи «Реала».

Отмечается, что трансфер полузащитника в «Реал» будет оформлен на этой неделе. Тчуамени подпишет с клубом пятилетний контракт.

В прошедшем сезоне Тчуамени забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Карло Анчелотти
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 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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