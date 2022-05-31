Бывший тренер «Гранады» Мартинес возглавил «Эспаньол»

«Эспаньол» объявил о назначении Диего Мартинеса на пост главного тренера команды.

41-летний испанец подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года.

Последним местом работы специалиста была «Гранада», которую он тренировал с 2018 по 2021 год.

В сезоне-2021/22 «Эспаньол» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 42 очками в 38 матчах.