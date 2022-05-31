Тебас: «Сейчас «Барселона» не может подписать Левандовски. Они должны продавать и увеличивать доход»

Тебас заявил, что «Барселона» не может подписать Левандовски

Президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что на данный момент «Барселона» не может подписать Роберта Левандовски.

«Барселона» знает, что должна делать. Клуб знаком с нашими правилами экономического контроля и идеально знает, в какой ситуации находится. Правила существуют, чтобы не доводить клубы до серьезных финансовых проблем. Они знают, что должны сделать, — продавать и увеличивать доход. Вот что им нужно сделать. Сейчас «Барселона» не может подписать Левандовски», — приводит слова Тебаса Marca.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк согласовал с «Барселоной» контракт до 2025 года.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах.