Агуэро: «Представители «Баварии» приехали посмотреть на меня. Я играл отвратительно, и они купили Сосу»

Агуэро заявил, что мог перейти в «Баварию» в начале своей карьеры

Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро заявил, что мог перейти в «Баварию» в начале карьеры.

«Мне рассказывали об этом, — написал Агуэро в Twitter. — Представители «Баварии» приехали посмотреть на меня во время матча «Индепендьенте» — «Эстудиантес». Я играл отвратительно, и они купили Хосе Сосу».

В результате нападающий перешел из «Индепендьенте» в «Атлетико».

Напомним, 15 декабря 2021 года 33-летний аргентинец объявил о завершении карьеры. В матче 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1) у него случился приступ тахикардии. В результате медицинского обследования ему диагностировали сердечную аритмию.