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Сегодня, 23:13

Голкипер «Валенсии» перенес операцию по удалению тромба

Иван Шитик
Корреспондент

Вратарь «Валенсии» Яспер Силлессен перенес операцию по удалению тромба в правой икроножной мышце, сообщает пресс-служба испанского клуба.

О сроках возвращения голкипера в строй не сообщается.

В текущем сезоне 32-летний голландец провел 15 матчей в чемпионате Испании и пропустил 26 голов.

Напомним, что в июне Силлессен переболел коронавирусом.

Яспер Силлессен
ФК Валенсия
0
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 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
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 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
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 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
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 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
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 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
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 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
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 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
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 Леванте 23 1 8 14 23-50 11
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Атлетик – Реал
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 1 : 0
18.01 22:00
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Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

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Бетис

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Даниэль Парехо

Вильярреал

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Карим Бензема

Реал

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Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

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Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
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