Голкипер «Валенсии» перенес операцию по удалению тромба

Вратарь «Валенсии» Яспер Силлессен перенес операцию по удалению тромба в правой икроножной мышце, сообщает пресс-служба испанского клуба.

О сроках возвращения голкипера в строй не сообщается.

В текущем сезоне 32-летний голландец провел 15 матчей в чемпионате Испании и пропустил 26 голов.

Напомним, что в июне Силлессен переболел коронавирусом.