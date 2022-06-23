Зидан: «Весь мир говорит, чтобы Бензема отдали «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об игре нападающего мадридского клуба Карима Бензема в прошедшем сезоне. По его мнению, 34-летний француз заслуживает «Золотой мяч».

«Меня не удивляет в сезоне Бензема, — приводит слова Зидана Madrid Xtra со ссылкой на L'Equipe. — Я знал, что Карим на это способен. Весь мир говорит, чтобы Бензема отдали «Золотой мяч». Это более чем заслужено».

В прошедшем сезоне Бензема забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.