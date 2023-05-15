Бускетс о чемпионстве «Барселоны»: «Я хотел уйти из клуба с трофеями — рад, что ухожу именно так»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс доволен, что уйдет из клуба в статусе действующего чемпиона Испании.

В воскресенье, 14 мая «сине-гранатовые» победили «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре ла лиги и досрочно стали победителями турнира.

«Я хотел уйти, выиграв титул, особенно такой важный, как чемпионат Испании. Я очень рад, что уйду именно так. У меня было огромное признание, я выступал за «Барселону» много лет, у меня есть рекорды. Я счастлив, что покидаю клуб при таких условиях», — приводит Marca слова Бускетса.

34-летний Бускетс не стал продлевать контракт с «Барселоной» и уйдет из клуба на правах свободного агента в июне нынешнего года.