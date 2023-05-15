«Эспаньол» выступил с заявлением по поводу нападения болельщиков команды на игроков «Барселоны»

«Эспаньол» выступил с официальным заявлением по поводу нападения болельщиков команды на футболистов «Барселоны» после матча 34-го тура ла лиги.

«Нам, как клубу, обидно из-за поражения, но мы никогда не будем одобрять любое насилие. Мы хотим поблагодарить всех наших болельщиков, которые нас поддерживали в этом матче и по ходу всего сезона, несмотря на не самые лучшие результаты. Мы еще раз хотим отметить, что не приемлем насилие, и будем использовать все ресурсы, чтобы искоренить его в футболе», — говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте «Эспаньола».

«Барселона» обыграла «Эспаньол» (4:2) на выезде и досрочно стала чемпионом Испании-2022/23. После финального свистка футболисты «сине-гранатовых» собрались в центральном круге, чтобы отпраздновать завоевание титула, после чего фанаты хозяев выбежали на поле и попытались атаковать игроков, но те быстро покинули газон и убежали в подтрибунное помещение.