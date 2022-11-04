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Сегодня, 17:46

Бускетс отреагировал на решение Пике завершить карьеру

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о решении товарища по команде Жерара Пике завершить карьеру.

«Нам будет его не хватать. Мне грустно, мы пережили много незабываемых моментов. Он многое дал. Часть защиты «Барсы» уходит из истории», — приводит Marca слова Бускетса.

3 ноября Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры.

Пике — воспитанник «Барселоны». За 14 лет в каталонском клубе он 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз — Суперкубка страны, а также 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/11/04/6365132eca4741bd398b4577.html
Жерар Пике
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
0
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3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
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 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Хетафе 12 3 4 5 12-19 13
14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
16
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
17
 Жирона 12 2 4 6 16-20 10
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 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
19
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
20
 Эльче 12 0 4 8 8-27 4
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Жирона – Атлетик
 - : -
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
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Вальядолид – Эльче
 - : -
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Сельта – Осасуна
 - : -
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 - : -
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 - : -
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7.11 23:00
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П
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Усман Дембеле

Барселона

 5
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Бетис

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