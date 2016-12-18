Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Барселоны" в дерби с "Эспаньолом"

В чемпионате Испании матчем "Барселона" - "Эспаньол" продолжится 16-й тур в первом дивизионе. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Эспаньол"

Коэффициенты Winline: П1 1,11 - Н 9,62 - П2 24,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 4:1. Для атакующего трио "Барселоны" и для Пике это будет последний матч года – все они не станут дожидаться следующего кубкового матча и сразу улетят на восьмидневные каникулы в Южную Америку. Для Пике это будет первое путешествие на родину его супруги – колумбийской певицы Шакиры. "Эспаньол" уже давно не показывал на "Камп Ноу" ничего, кроме грязного футбола – восемь последних визитов "попугаев" в гости к соседям закончились восемью поражениями с общим счетом 2:26.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Эспаньол".