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Будущее Видаля в «Барселоне» зависит от Вальверде

07:12
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль останется в команде, если Эрнесто Вальверде покинет пост главного тренера. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, чилиец намерен уйти в случае если отставки испанского специалиста не произойдет.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Видалю со стороны «Интера», а также о возможном увольнении Вальверде из-за поражения в 1/2 финала Суперкубка Испании против «Атлетико».

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