Будущее Кагавы в «Сарагосе» под вопросом

Полузащитник Синдзи Кагава может покинуть «Сарагосу», сообщает Marca.

По информации источника, уход 31-летнего японца может произойти даже в случае, если команда добьется повышения в классе и выйдет в ла лигу (после 31 тура сегунды «Сарагоса» занимает 2 место). Сообщается, что причина — в том, что игрок не удовлетворил руководство клуба. К тому же, в случае повышения «Сарагосы» в классе зарплата Кагавы должна вырасти, однако клуб не видит причин повышать заработок японцу.

Кагава провел за «Сарагосу» 26 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость японца в 2,4 миллиона евро.