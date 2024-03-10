Бразильский журналист написал, что Дани Алвес покончил с собой

Бразильский журналист Пауло Альбукерке заявил на своей странице в соцсетях, что бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес покончил с собой.

«До меня доходит информация о том, что Дани Алвес покончил с собой», — написал Альбукерке.

У Альбукерке 11,7 тысячи подписчиков, более крупные бразильские СМИ не подтверждали информацию журналиста.

Позднее представители Дани Алвеса опровергли слухи о самоубийстве футболиста.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов Барселоны в 2022 году. Помимо этого, футболиста обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.

1 марта сообщалось, что прокуратура Испании потребовала ужесточить наказание Алвеса.