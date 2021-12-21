Солер: «Оказаться в еврокубках сложно, но «Валенсия» будет бороться за это»
04:52
Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (4:3).
«Мы очень хотели выиграть несколько раз подряд и сделали это. До этого мы провели много игр без побед. Мы знаем, что оказаться в еврокубках сложно, но мы будем бороться за это. У нас не всегда будет такой успех. Мы улучшить свою игру, но пока мы будем радоваться победе и предстоящим праздникам», — приводит слова Солера официальный сайт клуба.
После этого матча «Валенсия» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Леванте» с 8 очками без побед — на последней строчке.
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