Болельщики «Кадиса» против назначения Абаскаля главным тренером команды

Испанский журналист Анхель Гарсия прокомментировал возможное назначение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост наставника «Кадиса».

«Отсутствие опыта — это то, что больше всего беспокоит болельщиков «Кадиса», сомневающихся в целесообразности назначения Абаскаля. Команде не хватает характера, что видно по недавним поражениям, а приход молодого и неопытного тренера априори порождает сомнения, поскольку он может и не исправить ситуацию», — приводит слова Гарсии AS.

Ранее испанский клуб объявил об отставке главного тренера Серхио Гонсалеса.

«Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 18 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые с 30 очками идут на пятой строчке в турнирной таблице.