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Бэйл, Иско, Модрич и Марселу не сыграют с «Осасуной»

13:21
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Стала известна заявка «Реала» на матч 6-го тура чемпионата Испании против «Осасуны», информирует официальный Twitter мадридцев. В список из 19 игроков не попали защитники Ферлан Менди, Марселу, хавбеки Иско и Лука Модрич, а также нападающий Гарет Бэйл.

Матч «Реал» — «Осасуна» пройдет 25 сентября, начало — в 22.00 (мск). Игра состоится на стадионе «Сантьягу Бернабеу».

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Реал — Осасуна

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