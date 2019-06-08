Бэйл хочет остаться в "Реале"

Нападающий Гарет Бэйл выразил желание остаться в "Реале". Как пишет AS, футболист настоял на личной беседе с руководством, где заявил, что не хочет уходить из команды летом и не станет рассматривать предложения от других клубов.

Отмечается, что у "Реала" нет предложений по Бэйлу, и клуб понимает, что несмотря на желание Зинедина Зидана его будет достаточно сложно продать.

Бэйл принял участие в 42 играх за "Реал", забил 14 мячей и отметился 6 результативными передачами. Transfermarkt.de оценивает 29-летнего валлийца в 70 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что мадридский клуб хочет включить Бэйла в сделку по покупке Поля Погба.​