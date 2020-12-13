«Бетис» и «Вильярреал» сыграли вничью

«Бетис» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

«Бетис» набрал 16 очков и занимает седьмое место. У «Вильярреала» 22 очка и четвертая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

13-й тур

«Бетис» — «Вильярреал» — 1:1 (0:1)

Голы: Пау Торрес, 5 (0:1). Руибаль, 51 (1:1).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Бартра, Алекс Морено (Миранда, 46), Эмерсон, Гуардадо (Тельо, 46), Фекир, Виллиам Карвалью, Родригес, Борха Иглесиас (Санабрия, 63), Руибаль (Хоакин, 83).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Эступиньян (Педраса, 41), Пау Торрес, Парехо, Иборра (Коклен, 40. Хауме Коста, 58), Тригерос, Морено, Кубо (Чиквуэзе, 58), Ниньо (Пино, 46).

Предупреждения: Борха Иглесиас, 12. Ниньо, 15. Тригерос, 17. Педраса, 49. Родригес, 64.

Судья: Писарро Гомес.

13 декабря. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».