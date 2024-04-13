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Испанский журналист Ортега: «Если «Атлетико» проиграет «Жироне», их сезон можно считать провальным»

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Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега поделился ожиданиями от матча 31-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Жироной».

«Для «Атлетико» важна победа и в Лиге Чемпионов, и ла лиге. У Симеоне нет другого выхода. Тем более «Жирона» не сдает позиции! Если подопечные Симеоне проиграют в этом туре, то их сезон можно считать провальным. Потому что от этого зависят финансы клуба. Если будут на 5-6 позициях, то прощай еврокубки! А это очень плохо для «Атлетико». Симеоне и так не покупают тех футболистов, которых он просит. Сейчас «Жирона» — это проект. Возможно, это только один удачный год, и не думаю, что он повторится. Команда всегда играет достаточно открыто. Не думаю, что будет счет 0:0. «Жирона» всегда забивает. Можно смело ждать результативную игру с обеих сторон. Счет может быть 2:2 или 2:3», — цитирует Ортегу ODDS.ru.

Матч 31-го тура испанской ла лиги сезона-2023/24 «Атлетико» — «Жирона» состоится в субботу, 13 апреля, в Мадриде. Начало — в 15:00 мск.

На данный момент «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Жирона» идет третьей (65 очков).

Источник: ODDS.ru
Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Жирона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
8
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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38 тур
12.04 22:00
Бетис – Сельта
 2 : 1
13.04 15:00
Атлетико – Жирона
 - : -
13.04 17:15
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 - : -
13.04 22:00
Кадис – Барселона
 - : -
14.04 15:00
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
14.04 17:15
Гранада – Алавес
 - : -
14.04 19:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
14.04 22:00
Р. Сосьедад – Альмерия
 - : -
15.04 22:00
Осасуна – Валенсия
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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