«Бетис» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя

«Бетис» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Команды сделали по 10 ударов по воротам соперников, но голов не забили. Хозяева один раз попали в створ ворота, а гости — трижды.

«Реал Сосьедад» идет на 4-м месте в турнирной таблице, а «Бетис» — на 5-м. Команды разделают 6 очков.