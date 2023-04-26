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«Бетис» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя

Евгений Козинов
Корреспондент
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25 апреля. «Бетис» — «Реал Сосьедад» — 0:0.
Фото Global Look Press

«Бетис» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Команды сделали по 10 ударов по воротам соперников, но голов не забили. Хозяева один раз попали в створ ворота, а гости — трижды.

«Реал Сосьедад» идет на 4-м месте в турнирной таблице, а «Бетис» — на 5-м. Команды разделают 6 очков.

Испания. Ла Лига. 31-й тур
25 апр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Реал Сосьедад
Футбол
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
0
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Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Жироны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 30 24 4 2 54-9 76
2
 Реал 31 20 5 6 65-28 65
3
 Атлетико 30 18 6 6 47-22 60
4
 Р. Сосьедад 31 16 7 8 39-29 55
5
 Бетис 31 14 7 10 39-33 49
6
 Вильярреал 30 14 5 11 39-30 47
7
 Атлетик 30 13 7 10 42-30 46
8
 Осасуна 31 12 8 11 29-32 44
9
 Жирона 31 11 8 12 48-45 41
10
 Мальорка 30 11 7 12 29-31 40
11
 Р. Вальекано 30 10 10 10 36-36 40
12
 Севилья 30 10 8 12 37-45 38
13
 Сельта 30 9 9 12 36-42 36
14
 Вальядолид 30 10 5 15 26-48 35
15
 Кадис 31 7 11 13 23-43 32
16
 Хетафе 30 7 10 13 28-39 31
17
 Альмерия 30 8 6 16 36-52 30
18
 Валенсия 30 8 6 16 32-36 30
19
 Эспаньол 30 6 10 14 35-49 28
20
 Эльче 30 2 7 21 20-61 13
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25.04 20:30
Кадис – Осасуна
 0 : 1
25.04 20:30
Жирона – Реал
 4 : 2
25.04 23:00
Бетис – Р. Сосьедад
 0 : 0
26.04 20:30
Атлетико – Мальорка
 - : -
26.04 20:30
Хетафе – Альмерия
 - : -
26.04 23:00
Сельта – Эльче
 - : -
26.04 23:00
Р. Вальекано – Барселона
 - : -
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Валенсия – Вальядолид
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
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Карим Бензема

Реал

 14
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Энес Юнал

Хетафе

 13
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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 9
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Роберт Левандовски

Барселона

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 21 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 19 3 2
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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