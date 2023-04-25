Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Жироны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении его команды от «Жироны» в 33-м туре ла лиги (2:4).

«Это тяжело, но, когда ты проигрываешь, так и должно быть. Мы слабо сыграли в защите, это было ключевым моментом. Мы старались вернуться в игру индивидуально, а не как команда. Потому что команда сегодня не играла. Это было очень слабо», — цитирует Анчелотти AS.

После поражения от «Жироны» мадридцы на 11 очков отстают от «Барселоны» в турнирной таблице испанской ла лиги, но у каталонцев есть игра в запасе.