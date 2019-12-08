«Бетис» обыграл «Атлетик», 38-летний Хоакин сделал хет-трик

«Бетис» выиграл у «Атлетика» (3:2) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев хет-трик сделал Хоакин. У гостей забивали Иньяки Уильямс и Юри Берчиче.

Севильский клуб набрал 22 очка и занимает 11-е место. У «Атлетика» 26 очков и шестая позиция.

В следующем туре «Бетис» на выезде сыграет с «Эспаньолом», а «Атлетик» примет «Эйбар».

Чемпионат Испании. Ла лига

16-й тур

«Бетис» — «Атлетик» — 3:2 (3:1)

Голы: Хоакин, 2 (1:0). Хоакин, 11 (2:0). Хоакин, 20 (3:0). Иньяки Уильямс, 44 — с пенальти (3:1). Берчиче, 75 (3:2).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Алекс Морено, Гонсалес (Хави Гарсия, 80), Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Хоакин, Лорен Морон (Борха Иглесиас, 77), Лайнес (Каптум, 73).

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Ларрасабаль, 82), Альварес, Лопес, Дани Гарсия, Сансет (Сан-Хосе, 69), Иньяки Уильямс, Кодро, Кордоба (Нуньес, 46).

Предупреждения: Нуньес, 46. Каптум, 74. Иньяки Уильямс, 77. Сан-Хосе, 86. Гуардадо, 90+4. Лопес, 90+6.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

8 декабря. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».