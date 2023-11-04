«Реал» сделал официальное заявление по ситуации с Мбаппе

Пресс-служба «Реала» выпустила официальное заявление на тему слухов о переговорах с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Учитывая информацию в СМИ о переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, в «Реале» категорически заявляют, что эта информация ложна», — сказано в заявлении клуба.

Ранее испанская Marca сообщала, что в раздевалке «Реала» существует уверенность в том, что 24-летний француз следующим летом перейдет в мадридский клуб.