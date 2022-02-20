«Бетис» обыграл «Мальорку» перед ответным матчем с «Зенитом»

В составе хозяев отличились Алекс Морено и Виллиан Жозе (с пенальти). У гостей гол в активе Ведата Муричи.

«Бетис» набрал 46 очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице. У «Мальорки» 26 очков и 16-я позиция.

«Бетис» является соперником «Зенита» по Лиге Европы. В первом матче 1/16 финала испанская команда победила на выезде со счетом 3:2. Ответная игра пройдет 24 февраля.