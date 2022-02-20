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Сегодня, 22:30

«Бетис» обыграл «Мальорку» перед ответным матчем с «Зенитом»

Евгений Петров
Корреспондент
«Бетис» — «Мальорка» — 2:1.
Фото AFP

В составе хозяев отличились Алекс Морено и Виллиан Жозе (с пенальти). У гостей гол в активе Ведата Муричи.

«Бетис» набрал 46 очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице. У «Мальорки» 26 очков и 16-я позиция.

«Бетис» является соперником «Зенита» по Лиге Европы. В первом матче 1/16 финала испанская команда победила на выезде со счетом 3:2. Ответная игра пройдет 24 февраля.

Испания. Лига 1. 25-й тур
20 февр, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
2:1
Мальорка
Голы
Алекс Морено, 25 (1:0), Муричи, 75 (1:1), Виллиан Жозе, 83 (2:1)
Бетис
Руй Силва Бартра Виктор Руис (Гонсалес, 62) Алекс Морено Бельерин Фекир Каналес (Хоакин, 84) Виллиам Карвалью Родригес Хуанми (Тельо, 62) Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 70)
Мальорка
Рико Маффео Хауме Коста Райльо Вальент Руис де Галаррета (Санчес, 45+2) Севилья (Батталья, 65) Родригес (Ниньо, 70) Кубо (Ли Кан Ин, 46) Муричи Анхель (Ндиай, 46)
Предупреждения
Виктор Руис 45’, Хуанми 46’, Бельерин 87’  -  Муричи 51’, Батталья 82’
Судьи
Градо (Испания)

ФК Бетис
ФК Мальорка
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 1 : 4
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 3
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 1 : 1
19.02 23:00
Реал – Алавес
 3 : 0
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 1 : 1
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 1 : 4
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 2 : 1
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
21.02 23:00
Сельта – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Вильярреал

 6
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 6
И К Ж
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Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
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Гомес Рауль де Томас

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