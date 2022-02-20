Хави доволен победой «Барселоны» в матче с «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением после победы команды над «Валенсией» в матче 25-го тура чемпионата Испании (4:1).

««Я очень доволен и счастлив. Мы не сильно превосходили соперника, но были эффективны. Первый тайм был очень хорошим. Игра была сложной. Еще одна игра на выезде, от которой мы остались довольны. Мы уходим с тремя очками в трудной игре. Все забитые голы были фантастическими.

Педри — суперталант. Он лучший игрок на своей позиции, а ему только 19 лет. Также он хорошо отбирает мячи. Как же замечательно, что он есть в моей команде», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» набрала 42 очка. Команда на данный момент занимает четвертое место. У «Валенсии» 30 очков и 12-е место.