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Сегодня, 22:16

Хави доволен победой «Барселоны» в матче с «Валенсией»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением после победы команды над «Валенсией» в матче 25-го тура чемпионата Испании (4:1).

««Я очень доволен и счастлив. Мы не сильно превосходили соперника, но были эффективны. Первый тайм был очень хорошим. Игра была сложной. Еще одна игра на выезде, от которой мы остались довольны. Мы уходим с тремя очками в трудной игре. Все забитые голы были фантастическими.

Педри — суперталант. Он лучший игрок на своей позиции, а ему только 19 лет. Также он хорошо отбирает мячи. Как же замечательно, что он есть в моей команде», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» набрала 42 очка. Команда на данный момент занимает четвертое место. У «Валенсии» 30 очков и 12-е место.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/02/20/62126f8846163facb98b458b.html
Хави Эрнандес (Хави)
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2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
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 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
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 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
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 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
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 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
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 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
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 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
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 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
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Осасуна – Атлетико
 0 : 3
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 1 : 1
19.02 23:00
Реал – Алавес
 3 : 0
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 1 : 1
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